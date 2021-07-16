"Антиахметовський" законопроєкт трохи не догнав "антиколомойський" за кількістю поправок

Депутати Верховної Ради запропонували близько 10 тисяч поправок до законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів, який називають "антиахметовським" за аналогією до банківського "антиколомойського" закону.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"До антиолігархічного податкового закону 5600 подано понад 10 тисяч поправок небайдужих народних депутатів. Більше (16 тисяч) було подано тільки в «антиколомойський» закон. Таким чином, кількість поправок кратно перевищує кількість норм проекту. Не будемо називати їх спамом, але зазначимо, що на спам у нас завжди є антиспам процедури. Це, можливо, нас дещо затримає, але точно не зупинить на шляху до ліквідації милих серцю різного рівня олігархів пільг, прогалин і ухильницьких схем", - написав Гетманцев в фейсбуку.

Законопроєкт, до якого подано так багато поправок, передбачає податкові зміни, зокрема і на землю, нерухомість, добуток надр, золото і навіть ренту за користування водою. Кабмін необхідність такого документу аргументував збалансуванням бюджетних надходжень. Очікується, що завдяки змінам державний бюджет отримає додатково кілька десятків мільярдів гривень на рік.

Нагадаємо, що в 2020 році до "антиколомойського" закону подали більш ніж 16 тисяч поправок. Якби депутати зважилися почати їх розгляд за звичайною процедурою, то це могло б затягнутися на кілька місяців, і роботу парламенту було б заблоковано.

Тому було ухвалено закон про особливу процедуру прийняття законопроєктів з надмірною кількістю правок.

Завдяки цьому "антиколомойський" закон було ухвалено в другому читанні менше ніж за годину.