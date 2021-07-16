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Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді призначити Монастирського

Подання на призначення озвучив Арахамія, який не є членом комітету. 

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував нардепам призначити народного депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського главою МВС. 

За це рішення проголосували 18 членів комітету, лише 1 "утримався" (Андрій Осадчук з фракції "Голос"), передає кореспондент LB.

Голова комітету Денис Монастирський на початку запропонував нардепу фракції "Голос" Осадчуку провести засідання, щоб уникнути "конфлікту інтересів".

Засідання комітету також транслювалося в "зумі". Подання на призначення Монастирського в зумі озвучив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Фото: Давид Арахамія

"Хоча я і не член комітету… Я прошу вас підтримати подання прем'єр-міністра щодо призначення Дениса Монастирського… Підтримати одноголосно. Щоб це було символічно… А потім в залі", — закликав він.

Після чого члени комітету подякували Монастирському за головування в комітеті та проголосували за подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначення очільником МВС та рекомендували сьогодні Раді проголосувати за це.

Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що в політсилі назбирається 226 мінімально необхідних для призначення голосів. Голосувати за призначення Монастирського будуть на сьогоднішньому, останньому в цій сесії, засіданні. 

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