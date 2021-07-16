На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
ГоловнаПолітика

Корнієнко: "Слуга народу" дасть 226 голосів "за" призначення Монастирського очільником МВС

Кадрове призначення розглянуть після години запитань до уряду та запитів. 

Фракція "Слуга народу" дасть 226 голосів "за" призначення нардепа, глави правоохоронного комітету Верховної Ради Дениса Монастирського очільником МВС. 

Кадрове призначення розглянуть сьогодні після години запитань до Уряду та запитів. Про це в інтерв`ю журналістам перед ранковим засіданням заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB. 

"Жодного голосу «проти» чи «утримався» не було (в партійному чаті щодо «сигнального» голосування за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ). У нас хворіє десь 10-15 чоловік. Але я думаю, що 226 голосів «за» у нас буде", – заявив він.  

Нагадаємо, вчора парламент 291 голосом "за" відправив у відставку Арсена Авакова. Про те, як це було, читайте в матеріалі LB.ua "Відставка Авакова з аплодисментами".  

13 липня джерела LB.ua повідомили, що Аваков написав заяву на звільнення, однак заява до парламенту ще не надійшла. Того ж дня у соцмережах Міністерства внутрішніх справ опублікували офіційне підтвердження.

У фракції "Слуга народу" називали три ймовірних наступники Авакова. Це нардепи "Слуги народу" Олександр БакумовДенис Монастирський, а також секретар РНБО Олексій Данілов.

Бакумов заявив, що відставку Авакова "Слуга народу" обговорить на засіданні фракції 13 липня. На фракції президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Потураєва, очільника правоохоронного комітету парламента. 

За результатами засідання Монастирський сказав, що ухвалив найскладніше рішення в його житті і прийняв пропозицію очолити міністерство

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також