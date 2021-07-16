Корнієнко: "Слуга народу" дасть 226 голосів "за" призначення Монастирського очільником МВС

Кадрове призначення розглянуть після години запитань до уряду та запитів.

Фракція "Слуга народу" дасть 226 голосів "за" призначення нардепа, глави правоохоронного комітету Верховної Ради Дениса Монастирського очільником МВС.

Кадрове призначення розглянуть сьогодні після години запитань до Уряду та запитів. Про це в інтерв`ю журналістам перед ранковим засіданням заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.

"Жодного голосу «проти» чи «утримався» не було (в партійному чаті щодо «сигнального» голосування за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ). У нас хворіє десь 10-15 чоловік. Але я думаю, що 226 голосів «за» у нас буде", – заявив він.

Нагадаємо, вчора парламент 291 голосом "за" відправив у відставку Арсена Авакова. Про те, як це було, читайте в матеріалі LB.ua "Відставка Авакова з аплодисментами".

13 липня джерела LB.ua повідомили, що Аваков написав заяву на звільнення, однак заява до парламенту ще не надійшла. Того ж дня у соцмережах Міністерства внутрішніх справ опублікували офіційне підтвердження.

У фракції "Слуга народу" називали три ймовірних наступники Авакова. Це нардепи "Слуги народу" Олександр Бакумов, Денис Монастирський, а також секретар РНБО Олексій Данілов.

Бакумов заявив, що відставку Авакова "Слуга народу" обговорить на засіданні фракції 13 липня. На фракції президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Потураєва, очільника правоохоронного комітету парламента.

За результатами засідання Монастирський сказав, що ухвалив найскладніше рішення в його житті і прийняв пропозицію очолити міністерство.