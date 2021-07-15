"Батьківщина" відкрила гарячу телефонну лінію з захисту землі

Телефонувати зі скаргами можна за номером 0 800 30 2019.

Команда «Батьківщини» відкрила загальнодержавну безкоштовну гарячу телефонну лінію для вирішення проблем, які виникають після старту продажу сільськогосподарської землі. Телефонувати зі скаргами можна за номером 0 800 30 2019. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Парламент збирається відпочивати, але «Батьківщина» працюватиме все літо! Ми відкрили гарячі лінії по всій країні і просимо людей звертатися до нас з будь-якого проблемного питання, пов’язаного з землею», – написала Юлія Тимошенко.

За її словами, необхідність відкриття такої телефонної лінії виникла після численних звернень громадян, які масово почали просити у представників «Батьківщини» допомоги, роз’яснень і захисту.

«Ніхто не розуміє, які правила і порядки так званого «ринку землі». Люди розгублені та непокояться з приводу рейдерських атак і захоплень землі», – констатувала лідер «Батьківщини» після спілкування з фермерами й селянами за результатами робочих поїздок у регіони країни.

Тоді вона й пообіцяла відкрити централізовану гарячу лінію, куди люди зможуть повідомляти, якщо у них будуть відбирають землю. Команда негайно реагуватиме на ці випадки.

Крім того, Юлія Тимошенко у своєму дописі запевнила українців, що команда й надалі буде добиватися проведення референдуму проти розпродажу української землі.

«Ми переконані, що розпродаж землі, дозволений владою з 1 липня, – це грандіозна афера, яка закінчиться для України дуже погано. Ми наполягаємо, що рішення такого масштабу мають ухвалюватися на Всеукраїнському референдумі, а не у кабінетах чиновників!» – наголосила лідер «Батьківщини».