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Заземлення: хто вже зараз готовий інвестувати в ріллю

Лячний і стражденний старт продажу сільгоспземель в Україні не призвів до ажіотажу на ринку. Попри десятиліття політичних спекуляцій, тотальної скупки земель з метою подальшого перепродажу не спостерігається. І хоча профільне міністерство звітує про кількість угод купівлі-продажу майже в щоденному режимі, проміжні результати – 665 офіційно укладених упродовж перших двох тижнів – у масштабах країни, яка претендує на звання «житниці Європи», виглядають, скажімо так, скромними. Про що це свідчить?

Фото: Depositphotos/seregalsv

Механізми

Схоже, здійснюються прогнози міністра АПК Романа Лещенка, який в інтерв'ю LB.ua перед відкриттям ринку зазначав: «Перші пів року це буде так званий підготовчий період. Інституційна підготовка, правозастосовна практика, нотаріуси, реєстри».

Так і відбувається. Навіть спроба з перших днів знайти «зраду» в механізмах купівлі-продажу – через відсутність доступу нотаріусів до системи Держгеокадастру – була спростована майже відразу, із зазначенням того, що заяви нотаріусів розглядаються протягом щонайбільше доби, а невеличка затримка сталася лише у зв’язку з накопиченням великої кількості заяв за вихідні.

На тлі цього на п’ятий день після відкриття ринку без видимих ексцесів набув чинності закон про онлайн-торги землею. Відповідно до нього, Кабмін отримав час розробити і узгодити з цим документом свої нормативно-правові акти до жовтня.

Фото: facebook/Роман Лещенко

Ціна

Хоча ринок запрацював, зараз навіть безпосередні інтересанти та ймовірні гравці на ньому розуміють:, попри можливість стати власником, про формування ціни на землю говорити ще трохи зарано.

Тобто певні цінові орієнтири вже є – земля ж продається. Але ці продажі є скоріше маленькими мазками в загалом гігантській картині формування головного фактору на цьому ринку – ціни.

Адже вона, ця сама ціна, для кожної конкретної ділянки має як мінімум враховувати купу і очевидних, і малопомітних чинників. І їх усім охочим купити чи продати треба враховувати.

Так, загалом на формування ціни окремо виділеної ділянки впливають її нормативна грошова оцінка, площа, розташування, середня врожайність, орендна плата.

До того ж цікаво, що, як припускають експерти, навіть у межах конкретних областей ця ціна може різнитись у 2-2,5 рази.

Утім конкретні цифри вже називають.

Наприклад, експерт із земельних питань Українського клубу аграрного бізнесу Елліна Юрченко впевнена, що найдорожчі по країні гектари будуть у Київській області, де цілком можлива ціна 1 га від 26,5 тис. грн до 74,6 тис. грн.

«Максимальна ціна на землю прямо корелюється з найвищими врожаями 2020 року в таких областях, як Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська. У цих областях врожайність перевищувала 5 т/га, а ціна 1 га сягатиме 2-2,5 тис. дол. США. Найнижча ціна прогнозується у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях – вона трохи перевищуватиме 1 тис. дол. США за 1 га», – цитують її слова на сайті Клубу.

Покупці

Попри те, що землю з 1 липня продають, зараз її можуть придбати лише фізичні особи. Юридичні, які переважають серед агровиробників країни, нині купити ділянки, на яких хазяйнують, не можуть. Щойно через три роки – у 2024-му. 

«Це парадокс. Я сам купити ділянку, яку обробляю, можу, а підприємство, яким я володію і керую – ні», – говорить LB.ua співвласник одного з великих агропідприємств півночі Херсонщини.

Тому зняття обмежень через два з половиною роки цілком може пожвавити ситуацію. Хоча складно спрогнозувати, як зміниться економічна (і не тільки) ситуація за цей час у нашій країні.

Особливості інвестицій

Якщо ви думаєте, що можете просто придбати землю, почекати, поки вона подорожчає, і продати «з наваром», ви – латифундійний ентузіаст. Оскільки на додачу до права власності на ваші плечі відразу лягають податкове навантаження та витрати на утримання. І якщо ви самі не в змозі проводити на цій землі хоча б ґрунтозахисні роботи, а поблизу, як варіант, немає лісосмуги, вона, ця земля, цілком може з часом зазнати вітрової ерозії і втратити родючість. Як наслідок – ціна на неї впаде. Якщо коротко – якщо ви не маєте засобів для обробітку землі та/або не живете на ній безпосередньо (ну хоча б час від часу), купувати землю сільськогосподарського призначення вам треба дуже-дуже обережно. 

Однак тим, хто все ж таки відчуває в собі сили та «вічний поклик до землі», нагадаємо: щоб укласти угоду про купівлю-продаж землі, потрібні такі документи:

- паспорти та ідентифікаційні коди продавця та покупця;

- документи, що підтверджують право власності на ділянку (витяг з реєстру прав на нерухоме майно або державний акт);

- витяг з Державного земельного кадастру;

- звіт про експертну грошову оцінку ділянки. 

Фото: Depositphotos/sergey.muhlynin

Олександр Децик
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