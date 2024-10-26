​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
ГоловнаПраво

Міноборони повернуло 5 незаконно приватизованих земельних ділянок на понад 10 млн грн

Ділянки повернули у Одеській та Черкаській областях. 

Міноборони повернуло 5 незаконно приватизованих земельних ділянок на понад 10 млн грн
Земельна ділянка, фото ілюстративне
Фото: Київська міська прокуратура

Міністерству оборони вдалося повернути у державну власність 5 земельних ділянок площею близько 170 га в Одеській та Черкаській областях на суму понад 10 мільйонів гривень.

"Упродовж десятиліть вони входили до складу земель оборони та використовувались для підготовки особового складу, але згодом були незаконно виведені у приватну власність", – йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Зазначається, що виявили приватизацію ділянок під час здійснення системного моніторингу. Ділянки вивели у приватну власність органи місцевого самоврядування. Їх використовували для ведення господарської діяльності з метою отримання прибутку. 

Антирейдерська комісія Мінʼюсту задовольнила низку звернень Міноборони щодо скасування незаконної реєстрації п’яти земельних ділянок. 

Лише за останні три місяці на підставі судових рішень повернули та оформили 1 500 га земель полігону в Одеській області, які раніше захопили та незаконно засівали. Наразі триває активна робота з повернення ще близько 1 000 га земель цього полігону.

"Головне управління земель оборони та фондів Міноборони наголошує, що такі земельні ділянки мають особливе стратегічне значення, тому їх незаконне використання шкодить інтересам держави та є неприпустимим", – зазначили у Міноборони. 

На початку серпня Міноборони повідомило, що повернуло у держвласність 68 земельних ділянок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies