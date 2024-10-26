Міноборони повернуло 5 незаконно приватизованих земельних ділянок на понад 10 млн грн

Міністерству оборони вдалося повернути у державну власність 5 земельних ділянок площею близько 170 га в Одеській та Черкаській областях на суму понад 10 мільйонів гривень.

"Упродовж десятиліть вони входили до складу земель оборони та використовувались для підготовки особового складу, але згодом були незаконно виведені у приватну власність", – йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Зазначається, що виявили приватизацію ділянок під час здійснення системного моніторингу. Ділянки вивели у приватну власність органи місцевого самоврядування. Їх використовували для ведення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

Антирейдерська комісія Мінʼюсту задовольнила низку звернень Міноборони щодо скасування незаконної реєстрації п’яти земельних ділянок.

Лише за останні три місяці на підставі судових рішень повернули та оформили 1 500 га земель полігону в Одеській області, які раніше захопили та незаконно засівали. Наразі триває активна робота з повернення ще близько 1 000 га земель цього полігону.

"Головне управління земель оборони та фондів Міноборони наголошує, що такі земельні ділянки мають особливе стратегічне значення, тому їх незаконне використання шкодить інтересам держави та є неприпустимим", – зазначили у Міноборони.

На початку серпня Міноборони повідомило, що повернуло у держвласність 68 земельних ділянок.