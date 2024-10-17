Закон про зміни до Митного кодексу підписав президент

Сьогодні, 17жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу" №3926-IX.

Про це інформує Державна митна служба та народний депутат Ярослав Железняк.

Прийняті зміни наближають Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершують впровадження основної частини митного права ЄС (EU acquis) в українське. Наступними масштабними змінами до митного законодавства України буде вже прийняття нового Митного кодексу України, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС.

Зміни надають можливість вітчизняному бізнесу адаптуватися до оновлених правил у сфері зовнішньоекономічної діяльності та здійснити "мʼякий" перехід від чинного до нового Митного кодексу України.

Які зміни передбачаються:

запровадження концепції митного представництва, аналогічну тій, що функціонує в країнах ЄС, з розділенням видів представництва на пряме та непряме, розмежування обов’язків і відповідальності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та його митного представника;

поступовий, протягом 18 місяців перехід підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, на систему авторизацій, аналогічну тій, що діє в ЄС. Йдеться про запровадження для митних брокерів, утримувачів митних складів, складів тимчасового зберігання та інших єдиної системи критеріїв та умов для всіх митних авторизацій;

приводиться у відповідність до регламентів ЄС положення Митного кодексу України щодо доставки, пред’явлення товарів, а також їх зберігання під митним контролем;

скасовується необхідність виклику митника для здійснення переміщення товарів між об’єктами підприємства, на які отримано різні авторизації (наприклад, між митним складом та авторизованим вантажовідправником або вантажоодержувачем в межах однієї території підприємства);

удосконалення положення щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України та інші.

Крім того, для боротьби із корупцією в митних органах будуть оприлюднювати на офіційному вебсайті Держмитслужби знеособлені тексти рішень за результатами розгляду скарг протягом трьох днів з дати їх прийняття. Також впроваджується право митних органів обмінюватися інформацією щодо митної вартості товарів в електронній формі з митними органами іноземних держав.

За словами Железняка, зміни також передбачають перезавантаження митниці за зразком БЕБ, прозорий конкурс на Голову ДМС, переатестацію усіх працівників, та підвищення рівня зарплат на рівні закону. Він також повідомив, що закон вступає в силу із 01 листопада.