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СБУ та ДБР почали обшуки "по всій вертикалі митниці"

Обшуки влаштували у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

СБУ та ДБР у взаємодії з Офісом Генерального прокурора 10 лютого повідомили про початок масштабної спецоперації – обшуків "по всій вертикалі митниці".

У пресслужбі СБУ заявили, що правоохоронці розпочали обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

"Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, 1 лютого керівник фракції "Слуга народу" Арахамія заявив про звільнення керівництва митниці. Однак т.в.о. голови з роботи в Держмитслужбі не звільнили, а просто скасували наказ про його призначення. Він залишився керувати департаментом. 

Але уряд звільнив першого заступника голови Державної митної служби Олександра Щуцького та порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.

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