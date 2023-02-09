Середня вартість "квитка на втечу" становила від півтори до 12 тис. доларів із клієнта.

Служба безпеки заблокувала іще шість каналів незаконного виїзду за кордон українців призовного віку.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Під час слідчо-оперативних дій у різних регіонах України затримали сімох організаторів нелегальних "трафіків".

Як зазначили у спецслужбі, "клієнтам" пропонували покинути Україну на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.

"Середня вартість "квитка на втечу" становила від 1,5 до 12 тис. дол. з клієнта. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду", - додали в СБУ.

Так, на Київщині викрили місцевого ділка, який продавав фіктивні посвідчення "багатодітного батька" або волонтера ухилянтам для виїзду за кордон.

У Закарпатській області співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали "а гарячому" організатора каналу нелегальної міграції - він якраз отримував $12 тисяч За цю суму гарантував приховано вивезти за кордон групу ухилянтів.

На Житомирщині знешкодили групу осіб, члени якої допомагали з оформленням фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми є очільниця місцевої громадської організації.

У Запорізькій області викрили зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи "Шлях". Для цього використовували свої зв’язки серед посадовців держустанов та перевізників.

На Миколаївщині затримали організатора, який підробляв свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавав фальшиві документи потенційним призовникам.

У Дніпропетровській області піймали жителя, який оформляв ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для виїзду за кордон нібито за гуманітарною допомогою.

"У межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), організаторам схем повідомлено про підозру. Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - повідомили в спецслужбі.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки спільно з підрозділами СБУ у Миколаївській, Запорізькій, Житомирській та Дніпропетровській областях та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, днями в Одесі двом учасникам злочинного угрупування повідомили про підозру за виготовлення ухилянтам фальшивих документів з інвалідності.

Раніше двох киян викрили на схемі переправлення призовників через кордон.