Прокуратура готує клопотання до суду про обрання двом обвинуваченим запобіжного заходу.

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

В Одесі двом учасникам злочинного угрупування повідомили про підозру за виготовлення ухилянтам фальшивих документів з інвалідності.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Як встановило слідство, торік у серпні-вересні зловмисники, один із яких - лікар-психіатр медичного центру психічного здоров’я, налагодили схему переправлення військовозобов’язаних через український кордон на підставі офіційних документів.

"Правоохоронці задокументували, що за грошові кошти в сумі 7 000 дол. США вказані особи фіктивно оформили громадянина призовного віку на лікування у стаціонарному відділенні психіатричної лікарні для встановлення недостовірного діагнозу психічного захворювання, отримання позитивного висновку про інвалідність та проходження лікарської комісії й МСЕК з метою подальшого його переправлення через державний кордон України", - розповіли в прокуратурі.

У грудні 2022 року правоохоронці викрили зловмисників "на гарячому" і затримали організатора злочинної групи.

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Наразі триває документування участі інших причетних до схеми та готується клопотання до суду про обрання двом обвинуваченим особам запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали "на гарячому" зловмисників, які переправляли за кордон утікачів від мобілізації.

Раніше СБУ ліквідувала нові канали виїзду "ухилянтів" за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги.