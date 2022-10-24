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СБУ ліквідувала нові канали виїзду "ухилянтів" за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги

Зарубіжні "поїздки" ухилянтів маскувалися під їхню участь у волонтерській діяльності.

СБУ ліквідувала нові канали виїзду "ухилянтів" за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги
Фото: СБУ

У ході слідчо-оперативних дій у Київській та Черкаській областях затримано шестеро організаторів нелегальних трафіків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Для цього ділки оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи "Шлях".

Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 5,5 тис. доларів із одного клієнта. Сума залежала від терміновості виїзду і матеріальних можливостей втікача.

Співробітники СБУ своєчасно викрили схеми нелегальної міграції та запобігли спробам незаконного перетину держкордону.

У результаті спецоперації на Київщині затримано трьох місцевих жителів, які маскували зарубіжні "поїздки" ухилянтів нібито під їхню участь у волонтерській діяльності.

Крім того, на Черкащині викрито ще один канал протиправного виїзду призовників до іноземних країн, які користувалися підробними "посвідками" волонтерів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) КК України та обрано міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вище військове керівництво скасувало з 14 вересня можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

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