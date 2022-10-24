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Окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства, – Хлань

Відхід ворога з правого берега супроводжується тотальним пограбунком.

Окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства, – Хлань
Фото: Анна Стешенко

Окупанти планують викопати мощі Потьомкіна з його поховання у Херсоні. Вивезено пам’ятники Суворову та Ушакову.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Ситуація на Херсонщині розвивається досить динамічно. Окупанти та колаборанти покидають правобережну частину Херсонщини. Це відбувається з тотальним пограбунком. Окупанти вивозять обладнання з лікарень, з державних та навіть приватних підприємств. Вони запаковують цінне обладнання та вивозять на лівий берег Дніпра. Далі воно рухається десь у сторону Криму", – заявив він.

За його словами, окупанти вдалися до того, що грабують та вивозять музейні експонати з Херсонського краєзнавчого музею.

"Усе, що має історичну та археологічну цінність, окупанти запаковують та вивозять. Сьогодні ми вже стали свідками того, що окупанти навіть забрали з собою пам’ятники Суворову та Ушакову з вулиць Херсона. З'являється інформація, що в планах окупантів – викопати мощі Потьомкіна з його поховання у Херсоні. Відбувається якась тотальна шизофренія окупантів", – підкреслив він.

Нагадаємо, на думку очільника ГУР Кирила Буданова, сили оборони до кінця року мають відвоювати Херсон.

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