Укренерго: найбільші обмеження електроенергії будуть у Києві і чотирьох областях

Крім того, світло вимикатимуть у Полтавській, Харківській і Сумській.

Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр Укренерго вимушено вводить тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії ще в трьох областях: Харківській, Полтавській і Сумській. Найбільші обмеження будуть застосовані в Києві і Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Про це повідомили в Телеграм Укренерго. Обмеження допоможуть знизити наватнаження на електромережі та дадуть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними ударами Росії обладнання.

"Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами", – зазначили в Укренерго.

Там додали, що ощадливе споживання доможе уникнути примусових відключень.

Нагадаємо, що вимушені віялові відключення електроенергії спричинені умисними ударами Росії по енергообʼєктах. Дізнатися графік відключень можна на сайті ДТЕК.

Наявність адреси в графіку не означає, що електроенергію обовʼязково відключать, однак варто зробити запаси води та зарядти всі пристрої.