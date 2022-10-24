ЗСУ рухають далі лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ рухають далі лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"
Серж Марко: «Я хочу, щоби в Росії їжа була в обмін на ядерну зброю. А ні – здохніть там всі»
Серж Марко: «Я хочу, щоби в Росії їжа була в обмін на ядерну зброю. А ні – здохніть там всі»
Обстріл Луцька: пошкоджено 12 будинків
Обстріл Луцька: пошкоджено 12 будинків
На Київщині збили крилату ракету, яку випустили з Воронезької області РФ
На Київщині збили крилату ракету, яку випустили з Воронезької області РФ
​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Генштаб оприлюднив уточнену інформацію про втрати росіян в Енергодарі
Генштаб оприлюднив уточнену інформацію про втрати росіян в Енергодарі
Ізраїль знищив ракетами у Сирії місце збору іранських безпілотників
Ізраїль знищив ракетами у Сирії місце збору іранських безпілотників
ГоловнаСуспільствоВійна

Ядерна загроза зараз така ж, як і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того, – Буданов

Чи не вдастся Росія до ядерного удару, коли буде зовсім у катастрофічній ситуації – відкрите запитання. 

Ядерна загроза зараз така ж, як і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того, – Буданов
Фото: надано пресслужбою

Теоретично загроза ядерного удару з боку Росії можлива. Зараз вона цього не зробить, але чи не вдастся до нього, коли опиниться у зовсім катастрофічній ситуації – відкрите питання.

На нього ніхто ні в Україні, ні в світі, ні в Росії не має відповіді. Таку точку зору висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервʼю УП

"Для запуску ракет потрібно кілька людей. Але прийняти рішення треба зверху. Потрібно віддати чітку команду, і вона має пройти, скажімо так, всі рівні", – сказав керівник ГУР. 

Крім Путіна, ніхто цей наказ віддати не може. За словами Буданова, Росія фінансувала утримання стратегічної ядерної зброї, а тактичну ніхто не виробляв десятиліттями. Він заявив, що гарантійний термін більшості ядерних зарядів тактичного озброєння – 10 років, пройшло 40. 

Буданов додав, що ядерна загроза "реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю. Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова". 

Нагадаємо, що російська влада постійно вдається до ядерного шантажу. Зокрема, після спроби незаконної анексії частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей у Кремлі сказали, що на ці території поширяться вся доктрини Росії, зокрема й ядерна.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також