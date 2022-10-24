Ядерна загроза зараз така ж, як і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того, – Буданов

Чи не вдастся Росія до ядерного удару, коли буде зовсім у катастрофічній ситуації – відкрите запитання.

Теоретично загроза ядерного удару з боку Росії можлива. Зараз вона цього не зробить, але чи не вдастся до нього, коли опиниться у зовсім катастрофічній ситуації – відкрите питання.

На нього ніхто ні в Україні, ні в світі, ні в Росії не має відповіді. Таку точку зору висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервʼю УП.

"Для запуску ракет потрібно кілька людей. Але прийняти рішення треба зверху. Потрібно віддати чітку команду, і вона має пройти, скажімо так, всі рівні", – сказав керівник ГУР.

Крім Путіна, ніхто цей наказ віддати не може. За словами Буданова, Росія фінансувала утримання стратегічної ядерної зброї, а тактичну ніхто не виробляв десятиліттями. Він заявив, що гарантійний термін більшості ядерних зарядів тактичного озброєння – 10 років, пройшло 40.

Буданов додав, що ядерна загроза "реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю. Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова".

Нагадаємо, що російська влада постійно вдається до ядерного шантажу. Зокрема, після спроби незаконної анексії частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей у Кремлі сказали, що на ці території поширяться вся доктрини Росії, зокрема й ядерна.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.