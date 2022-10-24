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Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Говорили про "брудну бомбу" та ППО.

Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Фото: mfa.gov.ua

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про "брудну бомбу".

Про це Міністр закордонних справ повідомив у Twitter.

"Розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором", - поінформував Кулеба.

Під час розмови сторони порушили також питання щодо практичних кроків з посилення української ППО.

"Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною "брудної бомби".

Пізніше Володимир Зеленський сказав, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт. Крім того, президент закликав світ має максимально жорстко відреагувати на це.

А Олексій Резніков повідомив, що через ядерний шантаж Росії, Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму.

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