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У ЗСУ перелічили 11 небойових втрат росавіації за вісім місяців вторгнення

Першим був Ан-26 під Воронежем, де загинув екіпаж.

У ЗСУ перелічили 11 небойових втрат росавіації за вісім місяців вторгнення
Фото: Telegram/Оперативний ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення російська авіація зазнала понад десяток небойових втрат.

Їх перелічили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Сьогодні було зафіксовано 11 такий випадок - зі Су-30 в Іркутську.

Першим був Ан-26 під Воронежем. Інцидент трапився 24 лютого. Екіпаж загинув. 

Наступні випадки:

  • 8 квітня - МіГ-31 у Ленінградській області. Екіпаж катапультувався;
  • 17 червня - Су-25 у Білгородській області. Льотчик встиг катапультуватись;
  • 21 червня - Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув;
  • 24 червня - Іл-76 у Рязані. Загинули чотири особи;
  • 11 вересня - Су-34 у Криму. Пілоти встигли катапультуватись;
  • 1 жовтня - літак на аеродромі "Бельбек" у Криму. Льотчик катапультувався;
  • 9 жовтня - Су-34 у Ростовській області. Пілоти катапультувалися;
  • 9 жовтня - Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув;
  • 17 жовтня Су-34 впав на будинок у Єйську. Пілот катапультувався, загинули 14 людей.

Нагадаємо, в Іркутську літак впав під час випробувального польоту. На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів.

У Єйську в Су-34, який перевозив боєкомплект, загорівся один із двигунів. Тоді пілот скерував літак у багатоповерхівку, а сам катапультувався. 

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