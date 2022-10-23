У ЗСУ перелічили 11 небойових втрат росавіації за вісім місяців вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення російська авіація зазнала понад десяток небойових втрат.
Їх перелічили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Сьогодні було зафіксовано 11 такий випадок - зі Су-30 в Іркутську.
Першим був Ан-26 під Воронежем. Інцидент трапився 24 лютого. Екіпаж загинув.
Наступні випадки:
- 8 квітня - МіГ-31 у Ленінградській області. Екіпаж катапультувався;
- 17 червня - Су-25 у Білгородській області. Льотчик встиг катапультуватись;
- 21 червня - Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув;
- 24 червня - Іл-76 у Рязані. Загинули чотири особи;
- 11 вересня - Су-34 у Криму. Пілоти встигли катапультуватись;
- 1 жовтня - літак на аеродромі "Бельбек" у Криму. Льотчик катапультувався;
- 9 жовтня - Су-34 у Ростовській області. Пілоти катапультувалися;
- 9 жовтня - Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув;
- 17 жовтня Су-34 впав на будинок у Єйську. Пілот катапультувався, загинули 14 людей.
Нагадаємо, в Іркутську літак впав під час випробувального польоту. На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів.
У Єйську в Су-34, який перевозив боєкомплект, загорівся один із двигунів. Тоді пілот скерував літак у багатоповерхівку, а сам катапультувався.