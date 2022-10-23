У ЗСУ перелічили 11 небойових втрат росавіації за вісім місяців вторгнення

Першим був Ан-26 під Воронежем, де загинув екіпаж.

Від початку повномасштабного вторгнення російська авіація зазнала понад десяток небойових втрат.

Їх перелічили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Сьогодні було зафіксовано 11 такий випадок - зі Су-30 в Іркутську.

Першим був Ан-26 під Воронежем. Інцидент трапився 24 лютого. Екіпаж загинув.

Наступні випадки:

8 квітня - МіГ-31 у Ленінградській області. Екіпаж катапультувався;

17 червня - Су-25 у Білгородській області. Льотчик встиг катапультуватись;

21 червня - Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув;

24 червня - Іл-76 у Рязані. Загинули чотири особи;

11 вересня - Су-34 у Криму. Пілоти встигли катапультуватись;

1 жовтня - літак на аеродромі "Бельбек" у Криму. Льотчик катапультувався;

9 жовтня - Су-34 у Ростовській області. Пілоти катапультувалися;

9 жовтня - Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув;

17 жовтня Су-34 впав на будинок у Єйську. Пілот катапультувався, загинули 14 людей.

Нагадаємо, в Іркутську літак впав під час випробувального польоту. На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів.

У Єйську в Су-34, який перевозив боєкомплект, загорівся один із двигунів. Тоді пілот скерував літак у багатоповерхівку, а сам катапультувався.