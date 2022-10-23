Іранські інструктори координували з Білорусі запуск "шахідів" по Київщині, північних і західних областях України, - Спротив

Іранці перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

Іранські інструктори координували з Білорусі запуск "Shahed-136" по Київщині та північних і західних областях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, офіцерів КВІР ІРІ помітили в селі Микулічі, що в Гомельській області. Вони перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.

Крім того, росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді. Окупанти продовжують використовувати їх для нанесення ударів по території України.

Нагадаємо, днями видання New York Times з посиланням на посадовців США повідомляло, що Іран надіслав інструкторів з роботи з ударними безпілотниками до окупованого Криму.

Також їх помітили на території тимчасово окупованої Херсонської області.