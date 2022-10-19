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Іран надіслав своїх інструкторів з ударних безпілотників до Криму

Відповідні дані оприлюднені New York Times. 

Іран надіслав своїх інструкторів з ударних безпілотників до Криму
Іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136».
Фото: mil.in.ua

Іран надіслав інструкторів з роботи з ударними безпілотниками до окупованого Криму. Про це пише New York Times із посиланням на чинних та колишніх посадовців США.

Цей крок є ще одним доказом зближення Тегерана і Москви у війні проти України.

Експосадовець Пентагону та ЦРУ Мік Малрой зазначив, що відправка БпЛА і інструкторів в Україну глибоко втягнула Іран у війну на боці Росії, внаслідок якої гинуть і отримують поранення мирні мешканці. 

Правозахисний орган ООН заявив, що умисні удари по цивільних обʼєктах мають ознаки воєнних злочинів. 

За даними західних ЗМІ, 6 жовтня Іран уклав угоду з Росією про подальше постачання ударних БпЛА та поставки балістичних ракет. 

Раніше Центр українського спротиву повідомляв, що іранські інструктори з безпілотників були помічені і на окупованій частині Херсонської області. 

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