Іран надіслав своїх інструкторів з ударних безпілотників до Криму

Іран надіслав інструкторів з роботи з ударними безпілотниками до окупованого Криму. Про це пише New York Times із посиланням на чинних та колишніх посадовців США.

Цей крок є ще одним доказом зближення Тегерана і Москви у війні проти України.

Експосадовець Пентагону та ЦРУ Мік Малрой зазначив, що відправка БпЛА і інструкторів в Україну глибоко втягнула Іран у війну на боці Росії, внаслідок якої гинуть і отримують поранення мирні мешканці.

Правозахисний орган ООН заявив, що умисні удари по цивільних обʼєктах мають ознаки воєнних злочинів.

За даними західних ЗМІ, 6 жовтня Іран уклав угоду з Росією про подальше постачання ударних БпЛА та поставки балістичних ракет.

Раніше Центр українського спротиву повідомляв, що іранські інструктори з безпілотників були помічені і на окупованій частині Херсонської області.