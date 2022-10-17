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На Херсонщині помічені іранські інструктори

Іранці допомагають росіянам запускати свої дрони по Україні.

На Херсонщині помічені іранські інструктори
Фото: EPA/UPG

На території тимчасово окупованої Херсонської області, за інформацією українського підпілля, в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану.

Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

“Також іранці допомагають запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з Криму. Зокрема інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут”, - повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що дрони перевозять на автомобілях КамАз або УРАЛ. Також окупанти можуть використовувати цивільний транспорт або вантажні авто для перевезення морських контейнерів.

Раніше повідомлялось, що іранці базуються в Залізному порту та Гладківці на Херсонщині, а також у Джанкої на території тимчасово окупованого росіянами Криму.

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