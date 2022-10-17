Угорщина не голосувала і не допомагатиме у створенні військової місії для України, - Сіярто

Також міністр наголосив, що Угорщина не підтримає санкції проти Росії, особливо якщо до них включать атомну енергетику.

Угорщина не голосувала за створення місії військової допомоги Україні і не буде брати в ній участь.

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, передає Blikk.

Він наголосив, що його країна продовжує наполягати, аби нашій державі не постачали зброю, і таким чином забезпечує "безпеку угорського народу".

Угорщина, за словами Сіярто, не голосувала за пропозицію створити тренувальну місію для українських військових. "Ми не перешкоджаємо запуску такої місії, але й не беремо в ній участь", - додав міністр.

Також він наголосив, що Угорщина не підтримає санкції проти Росії, особливо якщо до них включать атомну енергетику.

Нагадаємо, нині Рада Євросоюзу погодилася створити Місію військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Днями міністр закордонних справ Угорщини прилетів до Москви домовлятися щодо поставок газу. А раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив "національні консультації" з населенням щодо впливу санкцій, запроваджених Євросоюзом проти РФ.