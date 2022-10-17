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Поліція ексгумувала тіла мешканців Харківщини, які загинули внаслідок воєнних злочинів Росії

Одне з тіл належить невідомій людині та не має голови.

Поліція ексгумувала тіла мешканців Харківщини, які загинули внаслідок воєнних злочинів Росії
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 17 жовтня, поліція із залученням судмедексперта провела ексгумацію тіл трьох мешканців села Черкаські Тишки на Харківщині. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що 84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали на території домогосподарства”, - повідомили у поліції.

Крім того, на проїжджій частині села вилучили тіло невідомої людини без голови. Її особа та обставини смерті встановлюються.

Рештки померлих направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. 

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Харківській області виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час тимчасового захоплення цього населеного пункту.

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