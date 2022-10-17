Поліція ексгумувала тіла мешканців Харківщини, які загинули внаслідок воєнних злочинів Росії

Сьогодні, 17 жовтня, поліція із залученням судмедексперта провела ексгумацію тіл трьох мешканців села Черкаські Тишки на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Попередньо встановлено, що 84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали на території домогосподарства”, - повідомили у поліції.
Крім того, на проїжджій частині села вилучили тіло невідомої людини без голови. Її особа та обставини смерті встановлюються.
Рештки померлих направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, у Харківській області виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час тимчасового захоплення цього населеного пункту.