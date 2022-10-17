Сили ППО збили в небі над Одесою ворожий дрон

Ввечері 17 жовтня в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляє Суспільне.

“В Одесі пролунав вибух. В небі видно дим. У місті та області повітряна тривога”, – йдеться у повідомленні.

Оперативне Командування “Південь” повідомило у Facebook, що ворожий дрон було знищено.

“Спрямований по Одещині ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівню знищено силами протиповітряної оборони над морем”, – поінформували в ОК.

Нагадаємо, 11 жовтня над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили три російські ракети.