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Сили ППО збили в небі над Одесою ворожий дрон

Інформація уточнюється. 

Сили ППО збили в небі над Одесою ворожий дрон
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Ввечері 17 жовтня в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляє Суспільне.

“В Одесі пролунав вибух. В небі видно дим. У місті та області повітряна тривога”, – йдеться у повідомленні.

Оперативне Командування “Південь” повідомило у Facebook, що ворожий дрон було знищено.

“Спрямований по Одещині ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівню знищено силами протиповітряної оборони над морем”, – поінформували в ОК.

 

Нагадаємо, 11 жовтня над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили три російські ракети.

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