Росіяни обстріляли “градами” та важкою артилерією населені пункти Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомила у Facebook Поліція Херсонської області.

“Російський агресор вкотре обстріляв “градами”, важкою артилерією та накрив мінометним вогнем населені пункти Бериславського району”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Внаслідок обстрілів є поранені серед мирного населення, людей посікло осколками снарядів, коли під час обстрілів вони перебували на подвір’ях або городах.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

У селах пошкоджені та зруйновані приватні будинки, гаражі, дві конюшні, фермерські господарства, склади та сільськогосподарська техніка. На місцях “прильотів” ворожих снарядів, де це можливо, працює поліція, збирає та вилучає доказову базу воєнних злочинів російської армії.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

За минулі дві доби поліція відкрила 36 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових на Херсонщині.

Нагадаємо, станом на 12 жовтня Збройні сили України звільнили 29 населених пунктів Херсонщини. Від деокупованих населених пунктів ворог залишив руїни без житла, світла та води.