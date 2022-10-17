Росіяни обстріляли “градами” та важкою артилерією населені пункти Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомила у Facebook Поліція Херсонської області.
“Російський агресор вкотре обстріляв “градами”, важкою артилерією та накрив мінометним вогнем населені пункти Бериславського району”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів є поранені серед мирного населення, людей посікло осколками снарядів, коли під час обстрілів вони перебували на подвір’ях або городах.
У селах пошкоджені та зруйновані приватні будинки, гаражі, дві конюшні, фермерські господарства, склади та сільськогосподарська техніка. На місцях “прильотів” ворожих снарядів, де це можливо, працює поліція, збирає та вилучає доказову базу воєнних злочинів російської армії.
За минулі дві доби поліція відкрила 36 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових на Херсонщині.
Нагадаємо, станом на 12 жовтня Збройні сили України звільнили 29 населених пунктів Херсонщини. Від деокупованих населених пунктів ворог залишив руїни без житла, світла та води.