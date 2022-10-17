Посилено охорону Рівненської атомної електростанції, – ОВА

Через загрозу російських атак охорону Рівненської АЕС посилено.
Про це повідомив у Telegram голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
"З огляду на "цікавість" ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС", – написав він.
Згідно з повідомленням, Рада оборони Рівненської області вирішила вжити додаткові заходи безпеки та доручила Вараській РВА, міській раді та РАЕС в межах санітарно-захисної зони об’єкту:
- встановити блокпости з контрольно-пропускними функціями на під’їзних автошляхах та обладнання інженерних загороджень на польових дорогах;
- обмежити пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, що не є працівниками Рівненської АЕС;
- змінити схему руху маршрутних транспортних засобів з метою переміщення їх поза межі санітарно-захисної зони;
- заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах;
- заборонити проведення фото -, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони.
Нагадаємо, у результаті сьогоднішнього обстрілу російськими військовими відключилась остання лінія зв’язку Запорізької атомної електростанції з енергомережею.