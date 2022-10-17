Посилено охорону Рівненської атомної електростанції, – ОВА

"З огляду на "цікавість" ворога до енергетичної системи України”.

Через загрозу російських атак охорону Рівненської АЕС посилено.

Про це повідомив у Telegram голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"З огляду на "цікавість" ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС", – написав він.

Згідно з повідомленням, Рада оборони Рівненської області вирішила вжити додаткові заходи безпеки та доручила Вараській РВА, міській раді та РАЕС в межах санітарно-захисної зони об’єкту:

встановити блокпости з контрольно-пропускними функціями на під’їзних автошляхах та обладнання інженерних загороджень на польових дорогах;

обмежити пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, що не є працівниками Рівненської АЕС;

змінити схему руху маршрутних транспортних засобів з метою переміщення їх поза межі санітарно-захисної зони;

заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах;

заборонити проведення фото -, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони.

Нагадаємо, у результаті сьогоднішнього обстрілу російськими військовими відключилась остання лінія зв’язку Запорізької атомної електростанції з енергомережею.