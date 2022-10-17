Російські окупанти намагалися скинути на одну з громад Чернігівщини вибухівку з дрона, але безуспішно.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Рашисти планували завдати удару по Семенівській громаді. Однак атака не вдалася.

"Прикордонники влучним пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон. Разом з ним впав і вцілілий боєприпас. Тепер новим трофеєм користуватимуться наші хлопці, адже БПЛА залишився у робочому стані з незначним ушкодженням", - розповіли в ДПСУ.

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, зі вчорашнього вечора Росія випустила по Україні 43 дрони-камікадзе. З них 37 удалося збити.

У Міноборони пояснили, чому не можна викладати фото збитих безпілотників, а очільник МВС закликав українців не стріляти по дронах.