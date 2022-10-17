Сьогодні о 5:20 ранку росіяни обстріляли ракетами Роменський район Сумської області. Наразі відомо про трьох загиблих і дев’ятьох поранених внаслідок атаки.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Дев'ять – поранені. Під завалами досі знаходяться люди”, – повідомив очільник ОВА.

Фото: Дмитро Живицький у Telegram

За його інформацією, на Сумщині від електропостачання відключені 1 625 абонентів.

“Прохання щодо економії споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора) лишається актуальним”, – наголосив Живицький.

Фото: Дмитро Живицький у Telegram

Фото: Дмитро Живицький у Telegram

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Сумщині.