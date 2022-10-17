​Укренерго може ввести аварійні відключення у Києві через російську атаку дронами

Унаслідок сьогоднішньої терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України.

Про це повідомила у Telegram компанія Укренерго.

Зазначається, ремонтні бригади Укренерго працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою.

“Проте, Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі. Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві прогриміли ще два вибухи. Також стало відомо, що внаслідок атаки є потрапляння у житловий будинок. З-під завалів у Києві врятовані 18 людей, одна жінка загинула.