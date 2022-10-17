Україна може визнати Іран державою-спонсором тероризму, - Мережко

Тоді можна ставити питання про замороження та конфіскацію активів і власності для компенсації тих пошкоджень, які ми маємо внаслідок застосування іранських дронів.

У разі підтвердження інформації про постачання нових дронів та ракет, Україна та інші країни світу можуть поставити питання про конфіскацію активів Ірану для компенсації втрат через застосування дронів-камікадзе по нашій території.

Про це на брифінгу повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає кореспондент LB.ua.

«Нам необхідно насамперед знайти необхідні переконливі докази (постачання Іраном дронів), оскільки Іран це заперечує. Але ми отримуємо інформацію навіть з відкритих джерел, що тепер іранська влада може постачати ракети РФ. Є також інформація, що так звані «стражі військової революції», тобто військові Ірану знаходяться на окупованій території Криму. Все це свідчить про те, що Іран таким чином, можна сказати, що вступає в стан війні проти України. Це дуже небезпечно», - заявив він.

Мережко впевнений, що Україна та світ обов'язково мають відреагувати на постачання Іраном зброї російським окупантам.

«Можливо, це має бути попередження. Якщо ця інформація підтвердиться, то необхідно припиняти та переривати дипломатичні відносини з Іраном. З боку МЗС вже зроблені кроки, відносини вже були понижені (посла Ірану в Україні позбавили акредитації). Але ми маємо реагувати на кожний не просто не дружній, а ворожий акт з боку іранської влади. Якщо підтвердиться інформація (щодо постачання ракет та нових дронів), ми можемо ставити питання про визнання Ірану - державою-спонсором тероризму», - підкреслив він.

Він нагадав, що США вже визнали Іран державою-спонсором тероризму. Тому Україна може поставити це питання на національному законодавчому рівні. А також вимагати прийняття таких рішень іншими державами.

«Також можна ставити питання про замороження та конфіскацію активів, власності для компенсації тих пошкоджень, які ми маємо внаслідок застосування іранських дронів», - вважає він.

Нагадаємо, раніше Washington Post повідомив, що Іран планує передати росіянам балістичні ракети, які вже передавав бойовикам-хуситам у Ємені.