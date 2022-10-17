В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України в трьох областях, - Шмигаль

Сотні населених пунктів знеструмлені.

Сьогодні Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України в трьох областях, - Шмигаль
Фото: Макс Требухов

Сьогодні вранці Російська Федерація атакувала енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок.

Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені.

Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування.

"Просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що сьогодні вранці в різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом. З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.

Також в результаті атаки росіян на Миколаїв було пошкоджено цистерни з соняшниковою олією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також