ЗАЕС знову знеструмлена через російські обстріли, - Енергоатом

Росіяни змінили тактику і намагаються шантажувати Україну обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.

У результаті обстрілу російськими військовими відключилась остання лінія зв’язку Запорізької атомної електростанції з енергомережею.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому в Telegram.

"Рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС. Так, сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська", - йдеться в повідомленні.

У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів.

Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.

"Вкотре звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу", - наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо, раніше в Енергоатомі наголосили, що постійні перебої з електроживленням ЗАЕС можуть призвести до другої "Фукусіми".

Наразі усі шість реакторів Запорізької АЕС зупинено. За останні дні було вже двічі запущено заводські генератори через припинення зовнішнього та резервного енергоживлення станції. А 14 жовтня українським інженерам вдалося відновити резервне живлення ЗАЕС.