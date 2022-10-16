Перебої з електроживленням ЗАЕС можуть призвести до другої "Фукусіми", - "Енергоатом"

На Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої "Фукусіми".

Про це заявив голова "Енергоатому" Петро Котін, інформує DW.

"Окупанти, серед іншого, пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках", - вказав Котін.

За його словами, співробітники Запорізької АЕС зазнають сильного тиску.

"Зараз персонал намагаються змусити підписати з Росією трудові договори. У персоналу є вибір - або підписати ці договори, або зазнати побиття і тортур", - сказав він, додавши, що близько ста людей було затримано, і ніхто не знає, що з ними сталося.

"Людям заборонено залишати межі АЕС", - пояснив Котін.

На його думку, на Запорізькій АЕС зберігається найвища загроза атомної аварії. Він зазначив, що така аварія мало не сталася вже тричі. Котін пояснив це тим, що ЗАЕС залежить від електроживлення. Під час зупинки системи охолодження починається розплавлення паливних стрижнів реакторів. Котін порівняв це з атомною катастрофою на японській АЕС "Фукусіма", де система електроживлення була зруйнована цунамі, і за три години почалося розплавлення стрижнів.

Зазначимо, що 11 березня 2011 року землетрус і цунамі призвели до найбільшої аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1". Аварія, внаслідок якої розплавилася активна зона реакторів відразу на трьох енергоблоках та спричинила вибух, стала наймасштабнішою після трагедії на Чорнобильській АЕС в 1986 році.

Понад 18 000 осіб загинули, а майже півмільйона втратили своє житло та були вимушені переїхати. І навіть попри зусилля влади, через десятиліття тисячі місцевих жителів досі не можуть повернутися додому через загрозу радіоактивного опромінення і відсутність інфраструктури на покинутих територіях.

Нагадаємо, наразі усі шість реакторів Запорізької АЕС зупинено. За останні дні було вже двічі запущено заводські генератори через припинення зовнішнього та резервного енергоживлення станції. 14 жовтня українським інженерам вдалося відновити резервне живлення ЗАЕС.