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Критична інфраструктура Миколаївщини працює на 100%, - Кім

За два дні було збито 26 дронів "Шахід" та чотири крилаті ракети.

Критична інфраструктура Миколаївщини працює на 100%, - Кім
Фото: Анна Стешенко

Після атаки Росії на Миколаївщину критична інфраструктура області працює на 100%. Влучання у фармацевтичний склад не призведе до проблем з постачанням медикаментів.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент LB.ua.

"Загалом за два дні було збито 26 дронів типу «Шахід» та три чи чотири крилаті ракети. На Миколаївщині було три влучання в об’єкти критичної інфраструктури, пошкоджені резервуари з соняшниковою олією. Ми боремося з наслідками влучання, пожежу локалізовано ще вночі", - сказав він.

Кількість збитків від завданих ударів ще не рахували. Кім також зазначив, що влучання у склад одного з фармацевтичних закладів не призведе до дефіциту медикаментів.

"Наразі логістика вибудована таким чином, що майже нічого не зберігається в області довго та у великих складах. Саме так ми намагаємося робити. Цей склад був напівпорожній, як транзитний… Тобто там втрат майже немає", - запевнив голова ОВА.

Він зазначив, що наразі ситуація контрольована, хоча ворог намагається атакувати критичну інфраструктуру.

"Зараз все працює. На теперішній час ми відбиваємося. Все на 100% працює", - підкреслив Кім.

Нагадаємо,  російські дрони пошкодили цистерни з олією в Миколаєві. У цистернах утворилися отвори, через які почала витікати олія. Вона заливає територію підприємства  і стікає до міської зливової каналізації.

Наразі вВживаються заходи щодо усунення витоку олії та запобігання негативним екологічним наслідкам.

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