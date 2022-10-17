Україна ініціює прийняття ПАРЄ двох нових резолюцій щодо пропагандистів та знищення нашої ідентичності, - Кравчук

Російські пропагандисти мають бути засуджені, а не підпадати лише під санкції. Тому необхідно пришвидшити процес створення міжнародного трибуналу. Окремою резолюцією має бути визнано знищення української ідентичності окупантами - ще один воєнний злочин.

Про це на брифінгу повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови фракції «Слуга народу», делегатка українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає кореспондент LB.ua.

«У Раді Європи будуть написані та прийняті дві окремі резолюції. Одна з них буде стосуватися пропаганди. На мою думку, це дуже важливо, бо пропагандисти намагаються прикриватися ст. 10 Конвенції про права людини щодо права про вільне висловлювання. Але російська пропаганда не має жодного відношення до цієї статті. Тому українською делегацією була ініційована окрема резолюція, на меті якої буде це довести», - заявила вона.

Кравчук нагадала, що першими засудженими у Нюрнберзькому процесі були саме пропагандисти. Тому у перспективі російські пропагандисти мають бути засуджені у Міжнародному кримінальному суді або у новому спеціальному міжнародному трибуналі, робота над створенням якого наразі вже триває.

Країни Балтії вже заявили про готовність долучитися до створення такого трибуналу, де російські високопосадовці будуть засуджені за злочин агресії. Ще у квітні цього року була прийнята резолюція ПАРЄ щодо необхідності створення такого трибуналу. Минулого тижня ПАРЄ звернулася до країн-членів щодо пришвидшення створення такого трибуналу.

«Однозначно, що місце пропагандистів - на лавці підсудних, а не лише у підсанкційних списках», - сказала Кравчук.

За її словами, також буде підготовлена друга резолюція ПАРЄ щодо знищення культурної ідентичності під час війни.

«Понад 540 пам’яток історичних та релігійних споруд були повністю або частково знищені лише після 24 лютого… Окрім цього є знищення культурної ідентичності, це те, що ми не бачимо очима. Це не будівлі. Але українські книжки викидають з бібліотек, забороняють викладати українською мовою у закладах освіти. Дітей, яких примусово вивезли з України, показово перенавчають, щоб вони забули українську мову. Це знищення української ідентичності, що теж є воєнним злочином та частиною геноциду. Ми будемо працювати над юридичними підставами, щоб ті, хто знищував українську ідентичність, також понесли відповідальність», - резюмувала вона.

Раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. За неї проголосували 99 депутатів, присутніх у залі, один утримався.