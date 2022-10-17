ЗСУ знищили за минулу добу ще 320 окупантів

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 320 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в України близько 65 320 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано;

танків - 2537 (+8);

бойових броньованих машин - 5205 (+12);

артилерійських систем - 1599 (+10);

РСЗВ - 366 (+1);

засоби ППО - 187 (+1);

літаків - 268 (+0);

гелікоптерів - 242 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17);

крилаті ракети - 316 (+0);

кораблі / катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10);

спеціальна техніка - 144 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка раніше повідомила, що запаси сучасних ракет у Росії зменшуються, і вона не може виробляти їх тими темпами, що витрачає.