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ЗСУ знищили за минулу добу ще 320 окупантів

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 320 окупантів

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 320 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в України близько 65 320 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано;
  • танків - 2537 (+8);
  • бойових броньованих машин - 5205 (+12);
  • артилерійських систем - 1599 (+10);
  • РСЗВ - 366 (+1);
  • засоби ППО - 187 (+1);
  • літаків - 268 (+0);
  • гелікоптерів - 242 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -  1241 (+17);
  • крилаті ракети - 316 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10);
  • спеціальна техніка - 144 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка раніше повідомила, що запаси сучасних ракет у Росії зменшуються, і вона не може виробляти їх тими темпами, що витрачає.

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