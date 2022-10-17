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Росія не може виробляти ракети з тією ж швидкістю, з якою їх витрачає, - британська розвідка

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 316 крилатих ракет.

Росія не може виробляти ракети з тією ж швидкістю, з якою їх витрачає, - британська розвідка
Фото: bulgarianmilitary.com

Запаси сучасних ракет у Росії зменшуються, і вона не може виробляти їх тими темпами, що витрачає.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на звіт британської розвідки. 

Зазначається, що 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет.

"Президент Путін заявив, що удари були завдані у відповідь за атаку по Керченському мосту. Міністерство оборони України повідомило, що більше ніж половину снарядів збили, але десятки влучили по Києву та інших населених пунктах, вбивши цивільних жителів і завдавши шкоди цивільній інфраструктурі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти сучасні боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються.

"Ці атаки свідчать про подальше зменшення російських запасів ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", – заявляють у британській розвідці.

Раніше, посилаючись на високопоставленого чиновника НАТО, агенство Reuters повідомило, що Росія вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну. За його словами, російська промисловість не може виробляти всі види боєприпасів і систем зброї через санкції Заходу.

Чиновник також говорив, що не знає, скільки часу знадобиться Росії для мобілізації 300 тисяч військовиків, і припустив, що це може тривати кілька місяців.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 16 жовтня Росія втратила 316 крилатих ракет.

РФ не повідомляє про свої втрати техніки та живої сили. 21 вересня, коли Путін оголосив мобілізацію 300 тис. росіян, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати армії становлять 5937 загиблих.

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