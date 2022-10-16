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Країни Балтії закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ, - МЗС

Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не мають уникнути правосуддя.

Країни Балтії закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ, - МЗС
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, закликавши ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал, який буде судити вище керівництво РФ.

Про це йдеться у тексті спільної заяви міністрів оприлюдненій на сайтах МЗС.

Міністри зазначають, що міжнародний порядок, заснований на правилах, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують - геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

"Нещодавні навмисні напади на цивільні будинки, школи та ігрові майданчики, а також цивільну інфраструктуру по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу. Оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають, ЄС повинен діяти для того, щоб пошуки справедливості та відповідальності за жахливі злочини Росії в Україні були в центрі нашої політики", - пишуть глави дипломатичних відомств.

Вони закликають продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною та низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом.

Вони зазначають, що цього недостатньою, адже "наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України".

"Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити Спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України. ЄС разом із нашими партнерами має бути в центрі цих зусиль", - наполягають вони.

"В той час, як МКС буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю Спеціального трибуналу буде злочин агресії", - уточнюють міністри.

На їхню думку, ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не мають уникнути правосуддя через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України. Президент запросив Францію долучитись до нього.

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