Конфіскації заморожених активів і трибунал: Рада ЄС завтра розгляне 9 пакет санкцій проти РФ

Також мова йтиме про більшу підтримку для України.

Завтра, 17 жовтня, Рада міністрів ЄС із закордонних справ розгляне дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Серед нових обмежень - конфіскація заморожених активів і створення спецтрибуналу.

"Рада ЄС із закордонних справ закликатиме до більшої підтримки України, роботи над 9 пакетом санкцій проти Росії, конфіскації заморожених російських державних активів і створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восьмий пакет санкцій у ЄС затвердили 6 жовтня.

Тим часом адміністрація президента США Джозефа Байдена вивчає можливість повністю заборонити імпорт російського алюмінію, який довгий час був захищений від санкцій через його важливість у безлічі виробництв – від автомобілів і хмарочосів до iPhone.