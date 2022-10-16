Із Херсонщини у Крим росіяни вивозять так звані "державні" установи

Тим часом жителі російських прикордонних населених пунктів не можуть отримати медичну допомогу.

Російські окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Так, рашисти почали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона в Крим. Вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Тим часом значно знизився рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Росії.

"Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що українців із окупованих територій Херсонщини намагаються примусово депортувати до Криму.

А в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених росіян. Так, в одну з лікарень міста Донецьк, за цей тиждень надійшло близько 100 осіб. У місті Токмак Запорізької області лікарні теж переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.