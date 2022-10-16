Із Херсонщини у Крим росіяни вивозять так звані "державні" установи

Російські окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Так, рашисти почали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона в Крим. Вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.
Тим часом значно знизився рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Росії.
"Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що українців із окупованих територій Херсонщини намагаються примусово депортувати до Криму.
А в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених росіян. Так, в одну з лікарень міста Донецьк, за цей тиждень надійшло близько 100 осіб. У місті Токмак Запорізької області лікарні теж переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.