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Українські військові тренуються з підводними безпілотниками, – Братчук

Безпілотники надала Британія.

Українські військові тренуються з підводними безпілотниками, – Братчук
Фото: Скрін з відео

Водолази Військово-морських сил Збройних сил України отримали безпілотні підводні апарати від Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram у неділю, 16 жовтня.

"Водолази ВМС України проходять навчання по застосуванню безпілотних підводних апаратів, наданих Королівськими ВМС", - написав Братчук.

Нагадаємо, що у Чорному морі чисельність корабельного угруповання російських окупантів зменшилась у два рази.

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