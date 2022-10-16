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​Учора ВМС ліквідували 26 окупантів, чотири гармати “Гіацинт-С”, два сховища боєприпасів і міномет

Остаточні втрати ворога уточнюються.

​Учора ВМС ліквідували 26 окупантів, чотири гармати “Гіацинт-С”, два сховища боєприпасів і міномет
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За добу 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ знищили чотири самохідні гармати “Гіацинт-С”, два сховища з боєприпасами, міномет і 26 російських військових.

Про це повідомляють у Telegram ВМС України.

“15 жовтня військовослужбовці військових частин та підрозділів командування морської піхоти ВМС ЗСУ у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. Протягом минулої доби морські піхотинці знищили 9 загарбників та міномет з боєкомплектом”, – ідеться у повідомленні.

 

Також артилерійські підрозділи ВМС ЗСУ завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки росіян, в результаті чого знищено 17 осіб, 4 самохідні гармати “Гіацинт-С” і 2 сховища з боєприпасами.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 65 000 військових.

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