Підтримка України засобами ППО продовжиться, - Бербок

Постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.

Посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Presseportal.de.

На її думку, про необхідність такої підтримки свідчить сильний повітряний удар, з яким Україна зіткнулася 10 жовтня.

"Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів вдалося перехопити, зокрема завдяки нашим постачанням зброї", – сказала Бербок.

Вона заявила, що подальша підтримка України засобами ППО продовжиться, а ось постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.

"Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в межах "кругових обмінів". Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання ППО", – сказала Бербок.

Нагадаємо, що система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини вже працює на південному напрямку.

Також відомо, що Іспанія хоче виділити для України чотири системи протиповітряної оборони Hawk.