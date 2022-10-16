В окупованому Сєвєродонецьку залишаються 7-8 тис. мешканців

Наразі є мало шляхів для виїзду з міста.

У Сєвєродонецьку залишаються орієнтовно 7-8 тис. жителів. Люди вимушені виживати за рахунок навколишніх сіл.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону UArazom очільник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

"У місті залишається близько 7-8 тис. жителів. Наразі, за тією інформацією, яка надходить, у місті трохи збільшується контингент окупантів. Проводяться навчання мобілізованих", – зазначив Стрюк.

За його словами, для розміщення військових використовуються соціальні установи та лікарні.

Гуманітарна допомога цивільним від окупантів надходить в обмеженій кількості. "Люди виживають за рахунок навколишніх сіл. Фактично, це натуральний обмін: продукти на речі. Медицина на примітивному рівні, як й інші аспекти життя. Розпочати опалювальний сезон у місті централізовано неможливо, що б там не декларувалося окупаційною владою", – заявив Стрюк.

Люди шукають притулку на зиму у навколишніх селах і садових кооперативах, де є можливість використовувати тверде паливо для опалювання.

"Водночас шляхів для виїзду з міста лишилося мало. Через Росію та країни Балтії можна повернутися в Україну. Через Запорізьку область їхати дуже небезпечно, люди застрягають на декілька тижнів", – розповів очільник громади.

Нагадаємо, псевдомеру окупованого Сєвєродонецька повідомлено про підозру в колабораціонізмі. Громадянин почав співпрацювати з окупантами ще з 2014 року.