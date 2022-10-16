Уночі 16 жовтня окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, по Нікополю ворог випустив понад 40 снарядів.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Били з “градів” та важкої артилерії по двох громадах – Нікопольській та Марганецькій. Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік", – написав він.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали. У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. В інших районах спрацювала сирена, та обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, учора ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка – Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.