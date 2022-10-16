Головне за ніч. Неділя, 16 жовтня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Нікополя і Харківщини, зруйновані школи на Запоріжжі.

Ніч на неділю минула спокійніше, ніж попередні, хоча сирени повітряної тривоги лунали у багатьох областях і в столиці.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога.

Противник упродовж доби завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 16 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили близько 300 окупантів, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 65 000 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 16 жовтня окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, по Нікополю ворог випустив понад 40 снарядів.

Били з “градів” та важкої артилерії по двох громадах – Нікопольській та Марганецькій. Найгарячіше було у Нікополі. Поранено 47-річного чоловіка, написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Сьогодні вночі окупанти поцілили двома ракетами в школу села Воздвижівка Запорізької області. Навчальний заклад зруйновано майже повністю.

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Ракетами зруйнована школа в селі Добропілля. Постраждалих немає.

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з Росією у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах Харківської області. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовано трьох людей: двох чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку.

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