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У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг

Військовослужбовці РФ, призвані у межах мобілізації, досі мають проблеми з матеріальним забезпеченням.

У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг

Військовослужбовці окупаційних військ, призвані у межах мобілізації, досі мають проблеми з матеріальним забезпеченням.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ Російської Федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг.

Окрім того, у Збройних силах Російської Федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. За наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту Росії розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що середній рівень спорядження мобілізованих росіян майже напевно нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ.

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