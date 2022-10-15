На Херсонщині СБУ виявила склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян
На Херсонщині СБУ виявила склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян
Рамштайн-6. Лендліз, як ти там?
Рамштайн-6. Лендліз, як ти там?
Олексій Гарань: «Результати опитування показують: українці не хочуть іти на компроміси з Росією»
Олексій Гарань: «Результати опитування показують: українці не хочуть іти на компроміси з Росією»
​У Росії залишилося 609 високоточних ракет, – Резніков
​У Росії залишилося 609 високоточних ракет, – Резніков
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
На півдні ДРГ окупантів вийшла на український спостережний пост
На півдні ДРГ окупантів вийшла на український спостережний пост
ЗСУ можуть звільнити Херсон вже наступного тижня, - Financial Times
ЗСУ можуть звільнити Херсон вже наступного тижня, - Financial Times
Вдень росіяни випустили п'ять ракет по Харкову зі своєї території (оновлено)
Вдень росіяни випустили п'ять ракет по Харкову зі своєї території (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На деокупованій Харківщині працює сім тимчасових переправ

Розчищено 410 км доріг та 23 км комунальних вулиць.

На деокупованій Харківщині працює сім тимчасових переправ
Фото: Пресслужба Мініфраструктури

На деокупованій території Харківської області розчищено 410 км доріг та 23 км комунальних вулиць.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Вже вдалося очистити дороги державного значення та розпочати прибирання міст Ізюм, Балаклія та Куп’янськ. 

Однією з важливих задач для дорожників є налагодження транспортного сполучення через підірвані мости. Сім тимчасових переправ вже функціонує, ще шість – будується.

На більшості доріг підрядні організації працюють над ліквідацією ямковості, також демонтують зруйновані мости, продовжують прибирати військову та цивільну згорілу техніку, очищати дорожнє покриття, будувати тимчасові переправи та об'їзні дороги.

Сьогодні працювало 227 робітників та 120 одиниць дорожньої спецтехніки.

На Донеччині прибрано 30 км траси М-03 Київ – Харків –Довжанський. Наразі ведуться роботи з розмінування.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні можна пришвидшити і здешевити будівництво зруйнованої інфраструктури через запровадження проєктів повторного використання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також