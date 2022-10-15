На деокупованій території Харківської області розчищено 410 км доріг та 23 км комунальних вулиць.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Вже вдалося очистити дороги державного значення та розпочати прибирання міст Ізюм, Балаклія та Куп’янськ.

Однією з важливих задач для дорожників є налагодження транспортного сполучення через підірвані мости. Сім тимчасових переправ вже функціонує, ще шість – будується.

На більшості доріг підрядні організації працюють над ліквідацією ямковості, також демонтують зруйновані мости, продовжують прибирати військову та цивільну згорілу техніку, очищати дорожнє покриття, будувати тимчасові переправи та об'їзні дороги.

Сьогодні працювало 227 робітників та 120 одиниць дорожньої спецтехніки.

На Донеччині прибрано 30 км траси М-03 Київ – Харків –Довжанський. Наразі ведуться роботи з розмінування.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні можна пришвидшити і здешевити будівництво зруйнованої інфраструктури через запровадження проєктів повторного використання.