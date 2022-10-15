Військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії.

Про це стало відомо з відео, оприлюдненого Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Сім чоловік нам вдалось взяти у полон, вони проходили службу в Сирії", - розповів командир батальйону 24-ої ОМБр "Ірис".

За його словами, серед полонених один майор, три-чотири сержанти та солдати.

Як розповів командир батальйону, російські військові заявили, що "нічого не знають" і що вони були мобілізовані.

Нагадаємо, українські військовослужбовці двома точними пострілами знищили дві російські самохідні артилерійські установки.