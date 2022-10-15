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Укренерго "з високою ймовірністю" може впровадити стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області

Відключення можуть відбуватися більше, ніж 4 години.

Укренерго "з високою ймовірністю" може впровадити стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області
Фото: dtek-kem.com.ua

Через значні руйнування енергетичної інфраструктури НЕК Укренерго може впровадити стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зазначається, що на 15 жовтня з високою ймовірністю ці відключення відбудуться в пікові години - з 18:00 до 23:00. 

Оскільки пошкодження інфраструктури складні, відключення можуть відбуватися більше, ніж 4 години. Втім, точний термін відключення буде залежати від стану енергосистеми та розпоряджень НЕК Укренерго.

Список населених пунктів, котрих стосується відключення, буде розміщений на сайті та соцмережах ДТЕК Київські регіональні електромережі. 

“Для того аби підтримати енергосистему закликаємо всіх мешканців Київської області споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00”, - звернулись до мешканців Київщини у компанії.

Також бізнес-клієнтів попросили обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Раніше повідомлялось, що “Укренерго” попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень у Київській області через удар російських окупантів по обʼєкту енергетичної інфраструктури.

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