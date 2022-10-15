Монахи допомагатимуть рятувальникам Рівненщини

Перед тим монахи пройшли навчання вогнеборців-добровольців.

На території Рівненської області функціонуватиме ще одна добровільна пожежна команда. В її склад, серед інших, увійдуть і місцеві монахи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Монахи чоловічого монастиря на Повстанських могилах у Гурбах, що у Рівненському районі пройшли навчання вогнеборців-добровольців. Тепер вони, окрім богослужінь, допомагатимуть і професійним рятувальникам”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу команди, крім монахів, входять лісівники та місцеві жителі.

Як наголосили в ДСНС, пожежна команда на території монастиря створена в Україні вперше.

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонують створити пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони.