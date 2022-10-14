Україна отримала обладнання для доставки та очищення води

Допомога буде спрямована для населення 19 областей України.

В Україну приїхало обладнання для доставки та очищення води для підтримки. Гуманітарна допомога, котра може підтримати 3 млн людей, прибула в Україну від UNICEF Ukraine.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Україна отримала автоцистерни для питної води, водоочисні установки, пересувні насоси та генератори. Також до України прибули інші речі для забезпечення доступу населення до чистої питної води та гігієни.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Допомога буде направлена на задоволення потреб населення у 19 областях України.

Нагадаємо, 13 жовтня українські рятувальники отримали чергову гуманітарну допомогу від естонських партнерів. Цього разу ДСНС отримали 10 мобільних будиночків CONTAINEX.